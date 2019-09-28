Одесское бабье лето: в воскресенье будет тепло и без дождей

Завтра в городе осадков не предвидится.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16 °C, днем 21-26 °C.
Завтра в городе осадков не предвидится.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16 °C, днем 21-26 °C.
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