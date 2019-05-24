Одесским водителям двухколесных стальных коней завтра будут раздавать защитные светоотражающие наклейки

Акция по раздаче «Комплектов безопасности граждан» пройдет в 11:00 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.

Получить светоотражающие наклейки и прикрепить их на своем транспорте приглашают водителей двухколесных транспортных средств, школьников и воспитанников детских садов, которые ездят на двухколесном транспорте, а также лиц с инвалидностью, передвигающихся на колясках, и родителей с детскими колясками. Организаторы – Патрульная полиция Одесской области.

Стикеры будут раздаваться в рамках третьего этапа Всеукраинской кампании по противодействию ДТП с участием пешеходов «100 пунктов безопасности», которая действует в 20-ти городах Украины. Ее проведение инициировано Национальной программой по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи «Traffic Challenge».

Установление светоотражающих элементов на двухколесном транспорте и инфраструктуре города – одна из эффективных мировых практик противодействия детской и молодежной смертности в ДТП.

Фото: board.com.ua