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Новости Одессы и Одесской области

Одесским родителям предложат доплачивать за завтраки для младшеклассников

Одесским родителям предложат доплачивать за завтраки для младшеклассников

В Одесской мэрии могут поднять стоимость завтраков для учеников 1-4 классов и «подключить» к расходам родителей.

По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, поднять стоимость завтраков хотят организации, которые готовят еду для школьников. Нынешняя цена, по мнению этих компаний, не покрывает всех расходов. Поэтому предприниматели предложили увеличить цену одного завтрака с 10 до 24 гривен.

После возможного повышения, средств на питание у городских властей может не хватить, поэтому в горсовете ищут альтернативный вариант.

– Наше предложение — поднять стоимость питания по принципу детских садов. Там часть денег оплачивает город, а часть — родители. Город продолжит платить 10 гривен за каждый завтрак, а родители будут доплачивать еще 14 гривен, – сообщила Елена Буйневич.

При этом город продолжит полностью оплачивать питание детей-льготников: дети-инвалиды, сироты, дети под опекой и дети из малообеспеченных и из многодетных семей.

Фото: lioznonews.by

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