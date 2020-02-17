Одесским пятерняшкам готовятся выделить крупную денежную помощь

Так, семейству решили в ближайшее время перечислить крупную сумму из горбюджета.

Об этом речь идет в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

Так, помощь планируют предоставить в рамках программы поддержки незащищенных слоев населения.

Матери пятерни Оксане Кобелецкой пообещали выделить в целом около 138 тыс. грн в два этапа – сначала 58,6, а после – 79,7 тыс. гривен.

Фото: скрин фото с сайта одесского горсовета, Инстаграм Оксаны Кобелецкой

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