Одесским пятерняшкам готовятся выделить крупную денежную помощь

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился помочь материально знаменитой одесской пятерне.
Так, семейству решили в ближайшее время перечислить крупную сумму из горбюджета.
Об этом речь идет в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.
Так, помощь планируют предоставить в рамках программы поддержки незащищенных слоев населения.
Матери пятерни Оксане Кобелецкой пообещали выделить в целом около 138 тыс. грн в два этапа – сначала 58,6, а после – 79,7 тыс. гривен.
Фото: скрин фото с сайта одесского горсовета, Инстаграм Оксаны Кобелецкой
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