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Новости Одессы и Одесской области

Одесским деревьям тоже делают прививки

Одесским деревьям тоже делают прививки

Одесские озеленители планируют в этом году вакцинировать около 1800 деревьев для защиты от насекомых.

Больше всего в городе страдают от вредителей каштаны – на их листве паразитирует минирующая моль. Она вызывает преждевременную «ржавчину» на листьях каштана и легко перебирается на другие деревья. Для борьбы с минирующей молью в сосудистую ткань дерева вводится инъекция: лекарство, попадая внутрь листьев, делает их несъедобными, и личинка насекомого погибает. Это безопасно как для окружающей среды, так и для самого дерева, уверяют в «Горзелентресте».

Спасением одесских каштанов коммунальщики занимаются не первый год. Так, в 2018 году уколы получили более тысячи каштанов. Такая обработка деревьев оказалась эффективной, поэтому в нынешнем году запланировано привить еще 1686 каштанов в различных районах города.

Нашествие прожорливых насекомых затронуло в последние годы и другие виды деревьев. Озеленители также планируют эксперименты с инъекциями для платанов и шелковицы. В городе 43 платана получат прививки от платановой кружевницы, а 92 шелковицы  – против американской белой бабочки, нашествие которой наблюдалось в прошлом году. Если это поможет в борьбе за зеленые насаждения, то уже в следующем году вакцинация платанов и шелковицы будет более массовой.

Справка:

Минирующая моль живет и питается внутри листьев каштана, что мешает кронам дерева накапливать питательные вещества и вызывает вымерзание зимой.

Кружевница платановая питается соками листьев платана и вызывает гибель дерева.

Американская белая бабочка повреждает практически все плодовые, а также многие лесные породы. Предпочитает яблоню, вишню, сливу, шелковицу.

 

Фото: пресс-служба Одесского горсовета, КП “Горзелентрест”

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