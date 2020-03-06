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Новости Одессы и Одесской области

Одесским больницам хотят позволить самим формировать цены на медуслуги

Одесским больницам хотят позволить самим формировать цены на медуслуги

В гордепартаменте здравоохранения предлагают подкорректировать уставы медицинских учреждений города.

Об этом речь шла на заседании профильной комиссии, сообщает usionline.com.

Лечебницам хотят добавить полномочий.  В частности, разрешить самостоятельно рассчитывать и устанавливать тарифы на платные услуги.

Пока, как отметила директор ведомства Елена Якименко, просчитывать целесообразность стоимости каждой отдельной услуги в больницах приходится на сессии.

Во-первых, это отнимает много времени. А во-вторых, врачам на месте виднее, сколько, к примеру, стоят медикаменты и прочие необходимые материалы для проб и анализов.

“Нам говорят, что медикаментозное обеспечение происходит за счет госпрограмм, но какие это программы – не уточняется, – отметила Елена Якименко. – Пока большинство больниц обеспечивают их наличие себе сами”.

Руководитель горздрава считает, что над реализацией второго этапа медреформы еще следует тщательней подумать. Сейчас, по ее словам, за 49 гривен можно пройти все диагностическое обследование. На ее взгляд, эти тарифы не являются корректными в нынешних реалиях.

Вопрос о наделении больниц полномочиями рассмотрят на сессии 18 марта. При этом в медицинских уставах для формирования цен обещают установить предельную рентабельность, которая не должна будет превышать 25%.

Фото: cdn.iz

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