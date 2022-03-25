Одесский зоопарк вновь начнет работу

По просьбе одесситов, Одесский зоопарк опять будет открыт для посещения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает его директор Игорь Беляков.

С началом весны в Одесском зоопарке начался традиционный бэби-бум. И, конечно, одесситы и новорожденных зверят хотя увидеть, и «старых знакомых» жителей зоопарка.

Соскучились по посетителям и животные. И завтра, 26 марта Одесский зоопарк вновь ждет гостей.

В условиях военного положения зоопарк будет открыт в режиме сокращенного дня. Кассы будут работать с 9.00 до 15.00. А погулять по зоопарку посетители смогут до 16.00.

Пока идет война, зоопарк может принимать гостей не каждый день. Поэтому необходимо следить за его анонсами.

Ближайшее к зоопарку бомбоубежище находится в подземном паркинге по адресу Пантелеймоновская, 25.