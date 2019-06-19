Одесский трамвай №21 до конца лета заменят маршруткой

Трамвай №21 с сегодняшнего дня прекращает свою работу из-за ремонта дороги и замены трамвайной колеи на перекрестке улиц Пироговская и Мясоедовская.

Как сообщает пресс-служба горсовета, ремонтные работы будут проводить до сентября. Вместо трамвая будет курсировать маршрутка по максимально приближенной схеме движения: в направлении движения к Заставе ІІ — от ул. Тираспольской на ул. Мечникова, Прохоровский сквер, ул. Прохоровскую и далее по маршруту трамвая № 21

в направлении движения к ул. Тираспольской — от ул. Прохоровской к Прохоровскому скверу, по ул. Мечникова, ул. Тираспольской и далее по маршруту трамвая № 21. Льготы на проезд для пассажиров сохранят. Фото: odessadepo.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.