Одесский суд отменил статус русского языка как регионального

Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета о статусе русского языка как регионального.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 15 августа 2012 года Одесский облсовет принял решение №578 «О мерах по имплементации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории Одесской области». Согласно этому решению, на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный.

Однако в феврале 2018 года Конституционный Суд Украины признал Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции Украины.

Таким образом, суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и отменил статус русского языка как регионального.