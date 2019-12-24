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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Привоз обзаводится еще одной аркой (фото)

Одесский Привоз обзаводится еще одной аркой (фото)

Как рассказывала «Одесская жизнь», на Привозе арка выросла и преобразила обновленный участок на углу Екатерининской и Новощепного ряда. А в предновогодние дни на знаменитом рынке снова отмечены грядущие перемены: там возводится еще одна мега-арка.

Очередная арка спешным порядком возводится на участке по той же Екатерининской между Новощепным рядом и улицей Пантелеймоновской. Это самый оживленный и «бешеный» участок у «Привоза» — там авто, маршрутки и люди передвигаются «вперемежку».

Обновления на старом одесском рынке, по сути, пока не внесли изменения в эту привычно суетную жизнь более чем оживленного участка. Примерно на его середине и будет расположена новая арка, судя по всему, «сестра-близнец» появившейся несколько месяцев назад.

Отметим, что обновленный участок «Привоза» с новыми торговыми павильонами, скамейками и даже деревьями уже в «торговом разгаре». Здесь практически не торгуют продуктами, зато «идет» одежда, предметы быта и тому подобное. Одесситы говорят, что все это «мало похоже на «Привоз», но покупателей все больше и больше.

 

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Мария Котова
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