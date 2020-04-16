Одесский «Привоз»: карантинное изобилие людей и товаров (фото)

Ровно месяц назад, когда у нас начался карантинный ажиотаж, корреспондент «Одесской жизни» помчалась по Одессе, дабы узнать, как же все это происходит. Конечно же, побывала и на «Привозе», где убедилась: сюда карантин не дошел. Даже не коснулся.

И вот, спустя месяц, когда уже и карантин стал «усиленным», и рынки (вроде как) в городе закроют, снова побывала на «Привозе». Какие перемены? Никаких!

Нет-нет, ошибаюсь: есть перемены: маски стали продавать в открытую. Что касается «намордника», как упорно величают одесситы эту как бы обязательную меру предосторожности, то что торгующие, что покупающие таки им обзавелись, некоторые, представьте, даже надевают. И это пожалуй, единственное изменение. Конечно же, как и на улице, чаще всего маска — под подбородком. Аргумент ясен: «в наморднике трудно дышать, очки потеют, говорить невозможно». Еще один, чисто «привозный» аргумент: «в маске деньги трудно считать».

На «Привозе» также люди носят маски. На «Привозе» также люди носят маски. На «Привозе» также люди носят маски. На «Привозе» также люди носят маски.

Ну а все остальное… Именины сердца, скажу я вам! Предпасхальный ажиотаж — в разгаре! Так вот где одесситы карантин проводят!

Я же говорю: наш «Привоз» — это такое место, где ничего не изменилось. Огромная толпа людей (какие там полтора-два-три метра дистанции?!), как в самый обычный торговый день из предкарантинной жизни!

Продукты питания — в полном изобилии, молочные продукты, рыбка-рачки-тюлечка, соленья… Ну и еще бытовая химия, которая теперь очень даже ценится.

Но это хоть понятно. Но на «Привозе» по-прежнему торгуют всем — обувью, одеждой, «всякой всячиной», кухонной утварью, посудой. Кто там говорил, что теперь в связи с карантином у нас много проблем с «непродуктовыми» товарами? Загляните, если не боитесь: на нашем одесском «Привозе» есть все, и еще немного.

А как оно может быть иначе, если сегодня на том же «Привозе» активная пожилая одесситка заверяла другую одесситку (громко и интенсивно жестикулируя): «Если «Привоз» закроют, то и жизнь закончится!»…

«Привоз» — место, где во время карантина ничего не изменилось. «Привоз» — место, где во время карантина ничего не изменилось. «Привоз» — место, где во время карантина ничего не изменилось. «Привоз» — место, где во время карантина ничего не изменилось.

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