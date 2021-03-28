Одесский предприниматель устроил необычный перформанс и «посостязался» с Дюком (фото)

В субботу, 27 марта, возле памятника Дюку в центре Одессы предприниматель Сергей Джамаль собрал внушительный «купол» из 52-х полутораметровых деревянных досок с пазами. Об этом пишет «Думская».

На изготовление конструкции диаметром шесть метров и высотой в один метр умельцу понадобилось всего 10 минут. А чтобы продемонстрировать ее прочность, Сергей Джамаль сам взобрался на вершину и принял позу герцога Ришелье.

Мужчина рассказал, что является последователем легендарного Леонардо да Винчи, который использовал этот принцип – легкого, но очень прочного соединения на пазах – в своих постройках. Сергей Джамаль также пояснил, что надеется применить идеи да Винчи на практике, в частности, при строительстве островов на Днестровском лимане.

Фото: Думская