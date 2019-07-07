Одесский порт впервые принимает партию нефти из США

О том, что круизный бизнес в Черноморском регионе фактически «утонул», говорилось уже неоднократно на протяжении последних 3-4 лет. Круизники с туристами, путешествующими по Средиземному морю, в Черноморский бассейн почти не заходят. Если до 2014 года в Одесском порту насчитывалось более сотни судозаходов за сезон, то сейчас – буквально единицы. В портах Одесского региона этим летом

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