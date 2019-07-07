Одесский порт впервые принимает партию нефти из США

Первую в истории Украины партию нефти из США выгружают на нефтяном терминале Одесского порта.
Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, танкер Wisdom Venture (длина – 237 м, флаг Гонконг) доставил из США 75 тыс. тонн нефти.
По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken приобретена ПАО “Укртатнафта” для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Сырье планируется отправить на завод по нефтепроводу “Одесса-Кременчуг”.
Танкер заводили в гавань буксиры одесского порта “Булат” и “Патриот”.
Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе 2019 года.
Фото: пресс-служба Администрации одесского морского порта
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