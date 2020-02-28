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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Пассаж обзаведется мансардой? Что решили на Консультативном совете

Одесский Пассаж обзаведется мансардой? Что решили на Консультативном совете

Сначала получилось что-то вроде архитектурно-исторического скандала. Архитектор Максим Васалатий поместил фото визуализации проекта «некого» памятника архитектуры в его будущем состоянии. Был даже задан вопрос одесситам, угадают ли они, о каком именно здании идет речь.

Угадали не все, что не удивительно: понять (см. фото), что сие такое, с первого раза удалось не всем. А речь ведь идет о Пассаже, вернее, о его будущем.

Проект Пассажа:

А теперь суть: Максим Васалатий сообщил, что на Консультативном совете по защите памятников культурного наследия в Одесской ОГА будут рассматриваться проекты «один лучше другого». В их числе (внимание!) — о мансарде для Пассажа. Приводя фото визуализации проекта, Максим Васалатий (член Консультатиивного совета) сообщает: «документы (эскиз-проект) предоставили без фамилий и организаций. Визуализации ужасные. Ничего хорошего ожидать не стоит».

Пассаж сегодня

Кроме того, среди прочих вопросов стоял еще один. И снова о мансарде. На сей раз — на здании на Гаванной, 6, то есть, том самом, что выходит в Горсад.

Здание в Горсаду сегодня

Так могло бы выглядеть здание в Горсаду с мансардой

Как отметил Максим Васалатий, вопрос об этой мансарде выносится на Консультативный совет уже не в первый раз.

Еще до начала заседания Консультативного совета многие краеведы, архитекторы, общественники да и просто неравнодушные горожане стали откровенно возмущаться по поводу «преображений» с мансардами. Конечно же, больше всего «задел» вопрос с мансардой Пассажа. И, как следует из визуализации, превращения Пассажа в нечто — без «архитектурных излишеств».

Помнится, лет 12 тому назад уже обсуждался вопрос о строительстве дополнительных этажей в Пассаже, появлении над ним купола и так далее…

Могу успокоить одесситов, во всяком случае, на день сегодняшний. Вопросы о мансардах, — что для Пассажа, что для здания, смотрящего в Горсад, — на Консультативном совете по защите памятников культурного наследия в Одесской ОГА вообще были сняты с повестки дня.

До следующих революционных идей?..

Фото автора, фото визуализации проектов — Максим Васалатий

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Мария Котова
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