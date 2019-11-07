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Новости Одессы и Одесской области

Одесский парк Победы: лебеди переехали зимовать в зоопарк, а черепахи впали в спячку

Одесский парк Победы: лебеди переехали зимовать в зоопарк, а черепахи впали в спячку

Пару лебедей, которая обитает на ставках в дендропарке Победы, на зиму переместили в одесский зоопарк.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ранее птицы зимовали в парке в специальном утепленном вольере, и за ними ухаживали сотрудники коммунального предприятия. Но в этом году было решено для более комфортной зимовки птиц переместить их в зоопарк. В весенне-летний период лебеди вернутся в ставки дендропарка Победы.

Также на территории прудов в парке Победы живут дикие утки, которые с наступлением холодов улетают на зимовку.

Среди постоянных обитателей прудов есть и черепахи, которые на зиму впадают в спячку.

Сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» никогда специально не занимались разведением рыб или черепах в озере, они появились здесь стихийно. Некоторые виды черепах, которые не приспособлены для жизни в водоемах и попадают в них благодаря людям, к сожалению, не выживают.

Кроме того, в прудах парка водится много разной рыбы. Зимой, когда поверхность прудов покрывается льдом, во льду специально делают отверстия по периметру прудов, чтобы в воду поступал кислород.

Фото: Пушкинская

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