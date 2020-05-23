Одесский парк — на адаптивном карантине: мастера хенд-мейда, лучники и «Хотдожная» (фото)

Мы, как известно, перешли в новую фазу жизни, которая именуется «адаптивный карантин». Как происходит отдых по-одесски в этот период?

Одесский парк им. Шевченко. Субботний день. Горожан довольно много. Называется это «выйти продышаться».

Обычно в этот период года Одесса уже фестивалит по полной. Фестивалей сейчас нет, людей все равно довольно много, и, кстати, одесситы очень соскучились по этим праздникам души — фестивалям хенд-мейда и прочим развлечениям с налетом одесского юмора и ярмарочных отдушин.

Фестивалей в парке нет, знаменитая «Ракушка» — в оградительных лентах. Между тем, площадь перед ней полна народа. Здесь стоят лотки с сувенирами и тем же хенд-мейдом, их немного, но все равно, как сказала одна одесситка, «на душе веселей». Кстати, здесь же появилось новшество — контейнер для сбора использованных масок. В связи с тем, что в парке этими «штучками» мало кто пользуется, он пуст.

Мини-кафешки открылись, и ими охотно пользуются. Посидеть на скамеечке с чашечкой латте-американо-капучино — это ж теперь как праздник.

Тут же — развлечения для маленьких одесситов: машинки-самокаты. В общем, радостно.

Большой ажиотаж ребятни — на скейтпарке; в парке много велосипедистов. Клуб лучников, а это на открытом воздухе, тоже стал развлечением: многие наблюдают, как тренируются ребята.

Одесситы делятся впечатлениями по поводу открытия в парке первой одесской «Хотдожной». Название вызывает улыбку (надо же, такое слово придумали!), ассортимент, а это множество самых разнообразных хот-догов, заставляет многих раскошелиться. Еще бы, новая одесская штучка!

Вовсю цветет символ города — белая акация. И если бы не некоторые приметы в виде антисептиков и тех же масок на лицах немногочисленных одесситов, можно было бы подумать, что нам весь этот карантин приснился…

Фото: Мария Котова

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