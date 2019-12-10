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Новости Одессы и Одесской области

Одесский памятник архитектуры “подрос” после реконструкции

Одесский памятник архитектуры “подрос” после реконструкции

Во время реконструкции в Одессе изменил облик старинный дом Карузо на улице Ланжероновской, 28.

Об этом со ссылкой на местных краеведов сообщает 1tv.od.ua.

Так, у здания появился дополнительный этаж, надстроенный сверху. У нового помещения – семь окон.

Помимо этого, реконструкторы выстроили балкон, которого раньше не было. Причем когда его сооружали, повредили часть фасада.

А вот за восстановление торцевых стен здания пока так и не взялись.

“Еще летом дом выглядел совершенно иначе, – отметил краевед Михаил Козорвицкий. – По моему мнению, то, что с ним сделали, – просто изнасилование при попустительстве всевозможных архитектурных органов”.

Кстати, дом Карузо построили в Одессе в 1849 году по проекту зодчего Моранди. Его признали памятником архитектуры. Согласно законодательству, в таком сооружении нельзя ничего достраивать и кардинально менять.

Фото: 1tv.od.ua

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