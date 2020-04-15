Одесский Новый базар: закроется — не закроется?

«Не верю! Новый базар закрыться не может! Как вообще тогда жить?!», — так заявила о своей глубокой печали на входе на Новый базар (со стороны Коблевской) пожилая одесситка.
Женщину можно понять. Живет рядом. В магазин за продуктами, как откровенно признается, заходить боится: «Рядом два небольших магазина, там всегда много людей, так почему же туда не опасно, а на Новый, где всегда просторно, опасно?!»…
Закроется ли старейший Новый базар? Как сообщила «Одесская жизнь», рынки в Одессе могут закрыть уже до конца этой рабочей недели, т.е. до пятницы 17 апреля.
И тут уже ничего не поделаешь, как бы кто к этому не относился. На сегодняшний день (а ситуация меняется постоянно) Новый базар открыт. По-прежнему здесь все происходит по принципу: только продукты и бытовая химия. По-прежнему сюда спешат не только за продуктами, но и за масками, антисептиками, «Белизной» и всем тому подобным.
Очень многие продуктами закупаются только здесь. Каждый понедельник — дезинфекция. Проверено на себе: больше одного человека в магазин не пускают. Более того, многие выставляют товар на свежий воздух, чтобы вообще исключить возможность захода вовнутрь. В магазинчиках каждые два-три часа производится дополнительная дезинфекция. В корпусе можно воспользоваться антисептиками в свободном доступе.
Слух о закрытии рынка на карантин сказался на настроении. Собственно, именно эта тема сегодня, как я убедилась, «у всех на устах». Люди стали очень нервно реагировать на фотоаппарат. Меня даже попросили показать служебное удостоверение.
Недовольны торгующие («останемся без денег, как и те, кто обувью-посудой-одеждой торговал. А мы же все карантинные меры соблюдаем), недовольны покупатели, кто «тихо», кто — наоборот. Покупатели «пытают» продавцов, тема «закроетесь — не закроетесь» сегодня на рынке звучит рефреном.
Ну а что могут ответить продавцы? Будет распоряжение — конечно, закроются.
Что покупают? Тема тут одна — «все на Пасху». Приобретаются и готовые куличи по самым разнообразным ценам, многие, впрочем, собираются привычно печь их сами. «Все на Пасху» — сегодня в тренде, одесситы покупают «правильные» яйца и «правильную» краску к ним. Еще часто довелось слышать вопрос: «А когда можно купить пасочки поближе к празднику, ну чтобы свежие?».
Еще одна активная тема (при том, что рынки вообще могут закрыть): «А когда уже все это закончится?!». К примеру, женщина жалуется, что не может починить обувь, мастерская закрыта. Да, закрыта. И починка одежды тоже. И еще многое другое…
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