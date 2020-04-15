Одесский Новый базар: закроется — не закроется?

«Не верю! Новый базар закрыться не может! Как вообще тогда жить?!», — так заявила о своей глубокой печали на входе на Новый базар (со стороны Коблевской) пожилая одесситка.

Женщину можно понять. Живет рядом. В магазин за продуктами, как откровенно признается, заходить боится: «Рядом два небольших магазина, там всегда много людей, так почему же туда не опасно, а на Новый, где всегда просторно, опасно?!»…

Закроется ли старейший Новый базар? Как сообщила «Одесская жизнь», рынки в Одессе могут закрыть уже до конца этой рабочей недели, т.е. до пятницы 17 апреля.

И тут уже ничего не поделаешь, как бы кто к этому не относился. На сегодняшний день (а ситуация меняется постоянно) Новый базар открыт. По-прежнему здесь все происходит по принципу: только продукты и бытовая химия. По-прежнему сюда спешат не только за продуктами, но и за масками, антисептиками, «Белизной» и всем тому подобным.

Очень многие продуктами закупаются только здесь. Каждый понедельник — дезинфекция. Проверено на себе: больше одного человека в магазин не пускают. Более того, многие выставляют товар на свежий воздух, чтобы вообще исключить возможность захода вовнутрь. В магазинчиках каждые два-три часа производится дополнительная дезинфекция. В корпусе можно воспользоваться антисептиками в свободном доступе.

На сегодняшний день Новый базар открыт. На сегодняшний день Новый базар открыт. На сегодняшний день Новый базар открыт. На сегодняшний день Новый базар открыт. На сегодняшний день Новый базар открыт.

Слух о закрытии рынка на карантин сказался на настроении. Собственно, именно эта тема сегодня, как я убедилась, «у всех на устах». Люди стали очень нервно реагировать на фотоаппарат. Меня даже попросили показать служебное удостоверение.

Недовольны торгующие («останемся без денег, как и те, кто обувью-посудой-одеждой торговал. А мы же все карантинные меры соблюдаем), недовольны покупатели, кто «тихо», кто — наоборот. Покупатели «пытают» продавцов, тема «закроетесь — не закроетесь» сегодня на рынке звучит рефреном.

Ну а что могут ответить продавцы? Будет распоряжение — конечно, закроются.

Что покупают? Тема тут одна — «все на Пасху». Приобретаются и готовые куличи по самым разнообразным ценам, многие, впрочем, собираются привычно печь их сами. «Все на Пасху» — сегодня в тренде, одесситы покупают «правильные» яйца и «правильную» краску к ним. Еще часто довелось слышать вопрос: «А когда можно купить пасочки поближе к празднику, ну чтобы свежие?».

Еще одна активная тема (при том, что рынки вообще могут закрыть): «А когда уже все это закончится?!». К примеру, женщина жалуется, что не может починить обувь, мастерская закрыта. Да, закрыта. И починка одежды тоже. И еще многое другое…

На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе. На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе. На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе. На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе. На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе. На Новом рынке одесситы скупают продукты к Пасхе.

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