Одесский Новый базар открыли: измеряют температуру и без масок не пускают (фото)

Живем мы, конечно, в «интересные» времена. С одними одесскими рынками какая «веселая» ситуация получилась: работаем-закрываем-снова открываем, ужесточаем, послабляем, ну и так далее. Одесский Новый базар снова заработал. То есть, закрытая территория старейшего рынка города снова стала открытой и здесь ожила торговля. Что изменилось?
У главного входа стоит строгий сотрудник рынка. Перед ним — столик с антисептиком и буклетами о коронавирусе. Без маски он на территорию не пускает. Кроме того, каждый входящий подвергается процедуре измерения температуры.
Одесситы, которые теперь маски стали носить, в основном, в карманах (на всякий случай) проявляют некоторое недовольство по этому поводу. Впрочем, не спорят, послушно надевают маски и протягивают руку для измерения температуры.
Температуру мне измерили дважды: когда я входила на территорию рынка и когда заходила в мясо-молочный корпус.
На самом рынке по-прежнему, как и с первых дней карантина, торгуют продуктами питания и бытовой химией. Более того, та пустынная территория, где торговали до карантина одеждой, обувью, посудой, электротоварами и так далее, теперь вообще ограждена лентой с объявлением «Проход закрыт».
У каждой торговой точки — антисептик. Покупательница с юмором по этому поводу на ходу отметила: «Этими антисептиками на Новом — хоть залейся, хоть поливайся ими вместо духов!».
Покупателей не очень много, но они есть. Мясо-молочный корпус снова вернулся в свое прежнее состояние. На нем, как мы рассказывали, в период закрытия Нового базара торговали и овощами. Теперь он снова стал корпусом, где привычно торгуют мясом, птицей, копченостями и молочными продуктами.
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