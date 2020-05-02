Одесский Новый базар открыли: измеряют температуру и без масок не пускают (фото)

Живем мы, конечно, в «интересные» времена. С одними одесскими рынками какая «веселая» ситуация получилась: работаем-закрываем-снова открываем, ужесточаем, послабляем, ну и так далее. Одесский Новый базар снова заработал. То есть, закрытая территория старейшего рынка города снова стала открытой и здесь ожила торговля. Что изменилось?

У главного входа стоит строгий сотрудник рынка. Перед ним — столик с антисептиком и буклетами о коронавирусе. Без маски он на территорию не пускает. Кроме того, каждый входящий подвергается процедуре измерения температуры.

Одесситы, которые теперь маски стали носить, в основном, в карманах (на всякий случай) проявляют некоторое недовольство по этому поводу. Впрочем, не спорят, послушно надевают маски и протягивают руку для измерения температуры.

Температуру мне измерили дважды: когда я входила на территорию рынка и когда заходила в мясо-молочный корпус.

На самом рынке по-прежнему, как и с первых дней карантина, торгуют продуктами питания и бытовой химией. Более того, та пустынная территория, где торговали до карантина одеждой, обувью, посудой, электротоварами и так далее, теперь вообще ограждена лентой с объявлением «Проход закрыт».

У каждой торговой точки — антисептик. Покупательница с юмором по этому поводу на ходу отметила: «Этими антисептиками на Новом — хоть залейся, хоть поливайся ими вместо духов!».

Покупателей не очень много, но они есть. Мясо-молочный корпус снова вернулся в свое прежнее состояние. На нем, как мы рассказывали, в период закрытия Нового базара торговали и овощами. Теперь он снова стал корпусом, где привычно торгуют мясом, птицей, копченостями и молочными продуктами.

На Новом рынке теперь новые карантинные правила. На Новом рынке теперь новые карантинные правила. На Новом рынке теперь новые карантинные правила. На Новом рынке теперь новые карантинные правила. На Новом рынке теперь новые карантинные правила. На Новом рынке теперь новые карантинные правила.

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