Одесский Новощепной ряд «ушел» на карантин (фото)

Трудно поверить даже в период карантина, тем не менее, факт: торговля в нашей «клоаке», то есть в Новощепном ряду, прекращена. Новощепной ряд тоже ушел на карантин.

Еще на прошлой неделе, невзирая ни на какие карантины, здесь кипела привычная торговля, о чем рассказывала «Одесская жизнь». Продающие и покупающие словно и не слышали ни о каких «ковидах с коронами», и вот на тебе — вместе с «Привозом» затих и Новощепной ряд.

Картина карантинных дней существенно видоизменилась: на бывшей Эстонской воцарилась тишина. Во всяком случае, на сегодняшний день.

Стены не увешены одеждой и прочей «всякой всячиной», трамваи спокойно проезжают, не производя привычный тревожный гудок.

Впрочем, знаменитая мусорная куча по-прежнему на своем месте…

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