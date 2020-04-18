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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Новощепной ряд на карантине: торговля кипит (фото)

Одесский Новощепной ряд на карантине: торговля кипит (фото)

Если вы хотите посетить место (еще одно), которого ну никак не коснулся карантин, то вам — в Новощепной ряд. Если не опасаетесь, конечно.

Заглянув туда, сразу кажется, что вся эта «зараза» нам приснилась, и жизнь по-прежнему бьет ключом. В том числе — торговая.

В Новощепном ряду как и до карантина, как и год, и десятилетие назад, торгуют всем, как и раньше, здесь большая проблема проехать — что на трамвае, что на авто.

Развешена старая одежда, выложена давняя обувка, торгуют другой всякой всячиной. Много продавцов и покупателей. Как и в прежние времена, здесь красуются кучи мусора. И, главное, большое скопление людей.

В связи с тем, что ситуация меняется постоянно, уточняю: фото сделаны в четверг, 16 апреля.

Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.
Новощепной ряд на карантине.

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