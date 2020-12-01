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Одесский мошенник «заработал» 17 тысяч на «игрушках из фанеры»

Одесский мошенник «заработал» 17 тысяч на «игрушках из фанеры»

В Одессе правоохранители разоблачили интернет-мошенника.

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Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, 33-летний одессит создал группу в мессенджере Viber для продажи игрушек из фанеры, которые якобы изготавливал собственноручно. От покупателей мошенник требовал стопроцентную предоплату за товар. Но, получив деньги, он блокировал клиентов и не высылал товар. Таким образом, мошеннику удалось обмануть более 200 человек на общую сумму 17 тысяч гривен.

По факту мошенничества правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст 190 УК Украины. «Торговцу игрушками» может грозить до трех лет тюрьмы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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