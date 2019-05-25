Одесситы взывают к городской власти: Масонский дом «заблагоухал» к лету

Проходя неподалеку от руин печально известного Масонского дома, люди начинают нервно поворачивать головы, задаваясь вопросом: что это за запах жуткий стоит? Отвечаем: это наш знаменитый дом, именуемый Масонским, вернее, территория вокруг того, что от него осталось, стала дурно пахнуть.

Потому как наступающая жара превращает груды мусора, которые образовались вокруг некогда нашей гордости, в, простите, самую обыкновенную воняющую свалку.

Это же только кажется, что единственная проблема руин творения Бернардацци и Меснера — опасность в виде очередного обвала. Да, такая опасность существует. Но лето добавило проблем. Подождите, совсем скоро наступит настоящая одесская жара. Нанюхаемся!

Одесситы уже опубликовали по этому поводу очередной «крик души» на портале «Единого центра обращения граждан» (ЕЦОГ). Они напоминают, что свалка вокруг руин существует уже несколько лет — с тех пор, как дом был разрушен и его обнесли забором.

«Это излюбленное место бомжей, там устроили туалет и скидывают мусор, как строительный, так и бытовой. На улице жуткая вонь и антисанитария, и чем теплее на улице, тем ситуация усугубляется. По моему мнению, это происходит из-за того, что ближайший в этом квадрате мусорный бак находится в 500 метрах и ограждение ненадежное, его постоянно срывают», — пишет одессит на портале ЕЦОГ.

Корреспондент «Одесской жизни» в очередной раз побывала в этом у этой достопримечательности. Насчет забора вокруг руин Масонского дома. Ну это только видимость, не более того. Забор есть, но проходы к дому открыты в нескольких местах. Мусора здесь скопилось ну очень много. Везде — следы ночлежек маргиналов. Запахи такие, что хочется надеть противогаз.

Теперь зададимся вопросом: а кто мусорит? Одесситка, живущая неподалеку, рассказывает, что сама видит, как практически каждый день горожане сюда сбрасывают мусор, особенно «стараются» те, у кого дома ремонт. Но проблема еще и в том, рассказывает женщина, что здесь хорошо прижились бездомные: у них здесь три в одном — и ночлег, и «столовая», и туалет. Выход одесситка видит такой: с домом надо что-то начинать делать, а для начала установить настоящее ограждение вокруг него, а не «просто видимость».

Ну а пока все проходящие мимо, живущие рядом и проезжающие на трамвае 28-го маршрута, который здесь делает разворот, имеют большое «удовольствие» наслаждаться общим видом и вдыхать ароматы с территории вокруг нашего исторического наследия, которому так фатально не повезло.