Одесский Лунный переулок на время стал водным – ближайшие улицы до утра без воды

Сегодня вечером, 4 декабря, в Одессе на пересечении Лунного переулка и улицы Сегедской образовалось небольшое “море”.

По сообщению “Инфоксводоканала”, причиной стал прорыв водопровода по улице Сегедской, 11.

Как выяснилось, затопленное место является низшей точкой этого района, и поэтому именно сюда стекала вода до того, как ее перекрыли специалисты.

В настоящее время на месте идут ремонтные работы, из-за которых временно остались без водоснабжения жители домов на улицах Сегедской, Армейской и Фонтанской дороге.

Предполагаемое время завершения работ – 5 часов утра воскресенья 5 декабря.

Источник и фото: Думская