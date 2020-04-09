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Новости Одессы и Одесской области

Одесский досуг на карантине: идем онлайн в театры и музеи

Одесский досуг на карантине: идем онлайн в театры и музеи

Пока продолжается карантин, делимся с вами информацией, где и как посетить культурные мероприятия в режиме онлайн.

Легендарные спектакли на сцене Музкомедии

Специально для одесситов, на время карантина, Музкомедия открывает свой «Золотой фонд», чтобы показать представления, которые давно не играют на сцене. Записи старых спектаклей можно найти на странице театра в facebook или на сайте muzkomediya.com.

Художественный музей в прямом эфире

В период карантина, коллектив Одесского художественного музея каждый понедельник, среду и пятницу в 15.00 в facebook проводит бесплатный виртуальный тур в прямом эфире. Дополнительные экскурсии, лекции и показы музей размещает на YouTube-канале.

В тему

Национальная опера Украины приглашает всех желающих в любое время посетить виртуальные спектакли на канале Kiev Operetta в YouTube.

Дополнить культурный досуг предлагает и Львовский органный зал. На странице в facebook Lviv Concert Hous можно послушать записи концертов украинских и мировых классиков, а также посмотреть видео-лекции о мире музыки.

Фото: Культурометр

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Анастасия Епурь
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