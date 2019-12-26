Одесский чемпион Василий Ломаченко стал служителем храма (фото)

Известного боксера из Белгорода-Днестровского Одесской области недавно заметили в необычной ипостаси.
Он в одеяниях церковнослужителя предстал в храме Иерусалимской Православной Церкви.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал священник Запорожской епархии УПЦ Геннадий Елин и поделился снимками.
Глядя на фото, некоторые могли подумать, что многократный чемпион устал от славы и решил уйти в монастырь.
Но на самом деле, уроженец Аккермана испытал себя в роли паломника. А добравшись с паломнической группой к Святой Земле Израилю, поучаствовал там в Божественной литургии.
Для этого золотоносный олимпиец переоделся в длинную богослужебную одежду с широкими рукавами, именуемую пономарским стихарем.
Фото: Facebook Геннадия Елина
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