Одесский чемпион Василий Ломаченко стал служителем храма (фото)

Известного боксера из Белгорода-Днестровского Одесской области недавно заметили в необычной ипостаси.

Он в одеяниях церковнослужителя предстал в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал священник Запорожской епархии УПЦ Геннадий Елин и поделился снимками.

Глядя на фото, некоторые могли подумать, что многократный чемпион устал от славы и решил уйти в монастырь.

Но на самом деле, уроженец Аккермана испытал себя в роли паломника. А добравшись с паломнической группой к Святой Земле Израилю, поучаствовал там в Божественной литургии.

Для этого золотоносный олимпиец переоделся в длинную богослужебную одежду с широкими рукавами, именуемую пономарским стихарем.

Фото: Facebook Геннадия Елина

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!