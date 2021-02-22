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Одесский Центр админуслуг изменил график приема граждан

Одесский Центр админуслуг изменил график приема граждан

В Центре предоставления административных услуг Одесского горсовета изменили график работы. Такие меры предприняли, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и для оптимизации времени приема граждан.

Так, принимать документы будут по такому графику:

  • понедельник, пятница – с 09:30 до 17:00 без перерыва;
  • вторник, четверг – с 09:30 до 20:00 без перерыва;
  • среда, суббота – с 9:30 до 16:45 без перерыва.

Выдача готовых результатов остается без изменений:

  • понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 17:00 без перерыва;
  • вторник, четверг – с 09:00 до 20:00 без перерыва;
  • суббота – с 9:00 до 16:45 без перерыва.

Воскресенье в Центре выходной.

Записаться на прием в электронной очереди можно на портале Центра админуслуг или через терминалы самообслуживания в помещениях Центра.

Также записаться и получить консультацию можно через call-центр по телефонам: (048) 70-55-555 и 15-35.

Фото: akzent.zp_.ua

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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