 Одесских школьников могут отправить на внеочередные каникулы

Во время местных выборов, которые должны пройти в Украине 25 октября, школьникам могут организовать внеплановые каникулы.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это необходимостью поиска баланса между проведением выборов и обеспечением безопасности здоровья, поскольку большинство избирательных комиссий традиционно находятся в школах.

— Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут проходить заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились, — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки 25 октября будут пускать даже людей с повышенной температурой тела.