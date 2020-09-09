Новости Одессы и Одесской области

 Одесских школьников могут отправить на внеочередные каникулы

 Одесских школьников могут отправить на внеочередные каникулы

Во время местных выборов, которые должны пройти в Украине 25 октября, школьникам могут организовать внеплановые каникулы.

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Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это необходимостью поиска баланса между проведением выборов и обеспечением безопасности здоровья, поскольку большинство избирательных комиссий традиционно находятся в школах.

— Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут проходить заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились, — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки 25 октября будут пускать даже людей с повышенной температурой тела.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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