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Новости Одессы и Одесской области

Одесских моряков, находящихся в тюрьме в Ливии, могут перевести под домашний арест

Одесских моряков, находящихся в тюрьме в Ливии, могут перевести под домашний арест

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что 11 июня 14 украинских моряков с танкера Ruta, задержанного в 2017 году по обвинению в контрабандном вывозе нефти из Ливии, могут перевести под домашний арест. Министерство иностранных дел сейчас привлекает все дипломатические и консульско-правовые инструменты по защите прав и интересов граждан Украины.

Об этом сообщил УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам, «29 апреля 2020 Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера Ruta. В случае уплаты денежного залога (ориентировочно 21 тыс. долларов за каждого члена экипажа) и при условии предоставления обязательств о присутствии граждан Украины на следующем судебном заседании, проведение которого планируется 11 июня этого года, моряки могут быть переведены под домашний арест».

Фото: fleetmon.com

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