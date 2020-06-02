Одесских копов подозревают в избиении водителя и пассажира автомобиля

Двое сотрудников одного из райотделов областной полиции подозреваются в избиении водителя и пассажира. Полицейские автопатруля остановили машину без видимой причины и стали в грубой форме требовать документы у водителя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, копы вытащили мужчин из авто, выкрутили им руки и начали бить их. Пострадавшие сопротивления не оказывали.

Сейчас расследование продолжается. Дело заведено по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения их от работы. Если вину подозреваемых докажут, им будет грозить до 8 лет лишения свободы.

Также прокуратура готовиться объявить подозрение еще одному бывшему сотруднику того же райотдела.

Фото: Прокуратура Одесской области

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