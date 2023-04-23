Одесские зенитчики сбили в российский беспилотный самолет-разведчик

БпЛА типа «Мерлин» – новый российский беспилотный летательный аппарат самрлетного типа, предназначенный для разведки местности.
Об этом сообщает воздушное командование «Юг».
23 апреля 2023 года, около 11:50, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит российский разведывательный БПЛА типа «Мерлин», – говорится в сообщении.
Этот дрон самолетного типа один из образцов «продвинутой» техники россиян. Максимальная высота его полета – 5 км, он может находиться в воздухе до 10 часов и нести полезный груз до 6,5 кг оптико-локационного оборудования.