Одесские зенитчики сбили в российский беспилотный самолет-разведчик

Что происходит с нашей психикой во время войны? Полномасштабное вторжение россии продолжается больше 400 дней. Трагические события, которые происходят в стране, не могли не сказаться на психику украинцев. «Одесская жизнь» поговорила с психологом о том, как наша нервная система приспосабливается к войне и можем ли мы ей чем-то сознательно помочь. ПОДРОБНЕЕ

Что нужно знать о защитном чехле для наушников AirPods Pro? Большой популярностью наряду с айфонами пользуются модные беспроводные наушники AirPods Pro. Эти наушники нельзя хранить и переносить в открытом виде. Они продаются в специальном контейнере, который обеспечивает их целостность и сохранность. Наушники в контейнере полностью защищены от ударов, пыли и царапин. Чего нельзя сказать о самом контейнере. Чтобы исключить повреждения самого кейса для наушников — нужно приобрести специальный защитный чехол. ПОДРОБНЕЕ