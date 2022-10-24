Одесские зенитчики «без перерыва на обед» сбили два вражеских вертолета

Война, день 244-й: что происходит на фронте Оперативная информация по состоянию на утро 25 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Как вернуться из-за границы, если нет паспорта? Многие наши сограждане оказались за рубежом без паспортов. Это и те, кто спешно выезжал из зоны боевых действий, и те, кто был вывезен с оккупированных территорий и теперь хотят вернуться в Украину через третьи страны. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 243: как ВСУ противостоят врагу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о текущей ситуации на утро понедельника, 24 октября 2022 года – 243-го дня с начала войны в Украине и героического противостояния украинцев путинским фашистам. ПОДРОБНЕЕ