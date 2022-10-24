Одесские зенитчики «без перерыва на обед» сбили два вражеских вертолета

Сегодня днем, 24 октября 2022 года, в Бериславском районе Херсонской области подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад сбили два ударных вражеских вертолета Ка-52.
Как сообщает пресс-служба Воздушного командования «Юг», оба вертолета зенитчики сбили буквально за полчаса, «без перерыва на обед».
А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук поделился информацией о том, что бойцы Одесской 28-й отдельной механизированной бригады успешно «приземлили» очередной «мопед» – дрон-камиказде иранского производства.
Как сообщалось ранее, на днях морпеху одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор».