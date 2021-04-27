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Одесские тепловики собираются «выбивать» долги за свои услуги через суды

Одесские тепловики собираются «выбивать» долги за свои услуги через суды

Одесское коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» намерено в судебном порядке взыскать с пользователей 200 млн грн долгов за услуги подачи тепла. Необходимые средства для судебных затрат выделены тепловикам в ходе недавнего заседания бюджетной комиссии Одесского городского совета.

Директор предприятия Анна Позднякова попросила членов бюджетной комиссии перераспределить на судебные сборы 1,9 млн грн, ранее выделенных из городского бюджета на оплату газа.

«Единственное, что делает невозможным обращение в суд – это отсутствие средств на оплату судебного сбора, – объяснила Позднякова. – Мы обращались в наши районные суды с просьбой отсрочить плату или заплатить по завершении судебного процесса, но не договорились. Суды настаивают, что судебный сбор нужно платить сразу.

На сегодняшний день задолженность одесситов за тепло превышает 500 млн грн. Значительная часть этих долгов «старше» трех лет. Притом каждый абонент должен порядка 20 тыс. грн.

Для справки: Минимальная ставка судебного сбора, который платят юридические лица, составляет 2270 грн. Таким образом, тепловики могут инициировать 837 судов.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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