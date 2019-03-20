﻿ Одесские стрит-артеры раскрасили паром в Черноморске - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Одесские стрит-артеры раскрасили паром в Черноморске

Одесские стрит-артеры раскрасили паром в Черноморске

Одесских художников Studio Peach попросили заняться логотипом, так как заказчик пожелал создать на корпусе судна довольно сложное для обычных маляров изображение.

Впервые в истории Черноморский судоремонтный завод привлек профессиональных художников для нанесения логотипа на корпус судна. Об этом сообщили в пресс-службе ИСРЗ. Специалисты еще прошлой ночью приступили к выполнению работы на универсальном пароме “Каунас” в доке №154. К утру эскиз уже был готов. С появлением солнца художники начали наносить первые два слоя краски.

В пресс-службе ИСРЗ также отметили, что эта же одесская студия уже помогала им создать заводских миньонов.

паром "Каунас"

Фото: пресс-служба ИСРЗ.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить