﻿ Одесские стрит-артеры раскрасили паром в Черноморске - Одесская Жизнь

Одесских художников Studio Peach попросили заняться логотипом, так как заказчик пожелал создать на корпусе судна довольно сложное для обычных маляров изображение.

Впервые в истории Черноморский судоремонтный завод привлек профессиональных художников для нанесения логотипа на корпус судна. Об этом сообщили в пресс-службе ИСРЗ. Специалисты еще прошлой ночью приступили к выполнению работы на универсальном пароме “Каунас” в доке №154. К утру эскиз уже был готов. С появлением солнца художники начали наносить первые два слоя краски.

В пресс-службе ИСРЗ также отметили, что эта же одесская студия уже помогала им создать заводских миньонов.

Фото: пресс-служба ИСРЗ.