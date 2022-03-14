Одесские школьники начали учиться онлайн

Об этом сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Мы начали обучение онлайн. Очень просим с пониманием относиться и учителей, и родителей: всем сейчас тяжело. У всех эмоции. Чувства. Независимо от того, где вы. Выходите на столько уроков, сколько можете. Как табелировать работников всем руководителям разъяснено, если есть вопросы – пишите мне, точечно разбираемся»,