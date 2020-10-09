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Одесские пожарные хотят через суд закрыть корпуса и общежития Политеха

Одесские пожарные хотят через суд закрыть корпуса и общежития Политеха

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области требует в суде прекратить эксплуатацию 19-ти зданий государственного университета “Одесская политехника” (бывшего Национального политехнического университета).

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Как пишет «Думская», иск спасателей поступил в Одесский окружной административный суд еще в июле. Суд разбил производство на 19 отдельных — по количеству объектов Политеха, фигурирующих в акте проверки, и из-за карантина решил рассматривать их в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон.

В свою очередь университет заявил ходатайство о том, что это дело следует рассматривать в общем порядке из-за его общественной важности. Суд согласился с ходатайством.

Серия заседаний по всем 19-ти производствам назначена на октябрь.

В марте спасатели проверили здания университета и выявили факты нарушения противопожарной безопасности.

Нарушения обнаружили в учебных и административных корпусах Политеха, а также в библиотеке, Доме культуры, общежитиях, спорткомплексе и жилом девятиэтажном доме по улице Говорова, 11д. Среди адресов, которые фигурируют в акте — проспект Шевченко, 1, Маршала Говорова, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, переулок Матросова, 1, Шампанский переулок, 7.

Спасатели требуют ограничить доступ в эти здания до устранения найденных недостатков.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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