Одесские педагоги могут рассчитывать на увеличение зарплаты

Учителя, работники вузов, а также воспитатели детских садов получат со следующего года прибавку в зарплате в размере 20-70%. Соответствующее постановление утвердило правительство, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Теперь, вместо 25 тарифных разрядов все педагоги и ученые будут получать зарплату в зависимости от того, к какой группе и подгруппе новой системы начисления зарплат они принадлежат. Предусмотрены 3 основные категории:

категория педработников (имеет 7 подгрупп);

категория научно-педагогических работников (5 подгрупп);

категория научных работников (4 подгруппы).

Министр образования и науки Лилия Гриневич, подчеркнула, что реформа касается всех работников сферы образования. Министр также рассказала, как возрастет заработная плата педагогов.

Так, младший воспитатель детского сада, который получает сейчас 4173 гривны, в которые входит 10% за престижность, в 2020 году будет получать оклад в размере 6369 гривен.

Опытный воспитатель детского сада, который на данный момент получает оклад + 30% доплаты и 10% надбавки за престижность – в сумме 6509 гривен, с 2020 года начнет получать 9100 гривен.

Молодой учитель, который получает вместе с окладом 10% за престижность и 20% за проверку тетрадей – в сумме 6410 гривен, начнет получать 7643 гривны.

Опытные учителя высшей категории, которые сейчас получают 8182 гривны, будут получать не менее 10500 гривен.

Молодые мастера в профтехучилищах получают сейчас 4540 гривен с надбавками, с 2020 года они начнут получать не менее 7700 гривен.

Опытные мастера со стажем, которые сейчас получают 6974 гривны, будут получать 9800 гривен.

Руководители кружков внешкольной работы, которые сейчас получают 4173 гривны, начнут получать 5781 гривну.

Кроме того, Кабмин увеличил воспитателям отпуск с 46 календарных дней в году до 56, чтобы его продолжительность была такой же, как и у учителей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Фото: etcetera.media