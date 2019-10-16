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Новости Одессы и Одесской области

Одесские музеи стало легче найти: их добавили на онлайн-карту собраний страны

Одесские музеи стало легче найти: их добавили на онлайн-карту собраний страны

Благодаря интерактивной карте музеев Украины можно узнать, где какой музей находится, в предоставленной информации также указаны контакты.

Волонтеры назвали инициативу «Музей осознанности». Энтузиасты создавали онлайн-карту, чтобы вернуть популярность украинским музеям.

«Мы запускаем инициативу и хотим, чтобы как можно больше людей посетили музеи и галереи в своем городе, вдохновились произведениями искусства и обогатили себя новыми ценностями», – сообщили волонтеры на сайте проекта. 

Организаторы уверены, что люди, занимаясь ежедневными делами, забывают о музеях и галереях, которые стоит посетить. Музеи, по их мнению, – это возможность узнать что-то новое, прикоснуться к пространству между временами и взглянуть на свой город, страну и мир совсем другими глазами.

Вместе с тем организаторы запустили своего рода флешмоб в социальных сетях, направленный на распространение их идеи. Суть акции проста – приобщить свое окружение к посещению музеев, следуя четырем пунктам:

  • посетить музей или галерею своего города
  • сделать фото произведения, которое понравилось
  • поделиться фотографией в социальных сетях с тегом #uamind
  • тегнуть друзей

Пока на карте более 2,5 тысяч музеев по всей Украине. Около 100 из них находятся в Одесской области, почти половина расположена в Одессе.

Фото: museum.uamind.org

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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