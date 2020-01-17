Одесские мусоровозы раскрасят яркими рисунками

– Все мы часто видим по городу оранжевые вонючие мусоровозы. Наблюдать их никому не доставляет удовольствия — ни жителям, ни гостям Одессы. Особенно когда огромная машина волочится по красивым историческим узким улочкам. Я предлагаю сделать роспись кузовов. Считаю, такие мусоровозы выделят наш город среди всех остальных украинских городов, — написал автор проекта в Facebook.

Художник также выразил готовность первый мусоровоз полностью преобразить за свой счет.

Фото: Алексей Бака

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