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Одесские морские пехотинцы пересели на уникальные британские бронемашины (фоторепортаж)

Одесские морские пехотинцы пересели на уникальные британские бронемашины (фоторепортаж)

Сейчас состав бригады усиленно готовится для выполнения боевых задач. Среди прочего осваивает и новый транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Морпехи ждут того дня, когда отправятся на фронт

Командир одного из подразделений, подчиненные которого овладевают тактикой действий и особенностями применения британских бронемашин Мастифф рассказал, что в его подразделении немало воинов с огромным боевым опытом, батальон с 2015 года воевал на востоке страны, также участвовал в боевых действиях с началом широкомасштабного вторжения. Все опытные военнослужащие стремятся как можно быстрее передать свои знания и навыки тем патриотам, пришедшим в морскую пехоту уже после объявления всеобщей мобилизации.

– Все мы ожидаем того дня, когда снова поедем уничтожать захватчиков, однако, пока есть возможность, все время уделяем подготовке и совершенствованию профессиональных способностей морских пехотинцев, – отметил командир подразделения.

Британская техника сделана «для людей»

Своими впечатлениями от работы по новой технике поделился и командир отделения с позывным «Могила». В этот день он вместе с подчиненными отрабатывал элементы спешения десанта перед штурмом и посадки в бронированную машину во время боя.

– Машина очень хорошая, работает отлично, она маневренная, быстрая и надежная. Если сравнивать со старыми, советскими образцами, чувствуется, насколько Мastiff более удобен, фактически сделан для людей, – поделился впечатлениями младший командир.

Защита человеческой жизни — в приоритете

Он также отметил уровень защиты бронированного транспортера. Говорит, во время военной операции в Афганистане были случаи, когда эти машины взрывались на минах, при этом ни один из членов экипажа не погиб.

– Каждый командир у нас заинтересован в том, чтобы довести действия своих людей в различных ситуациях до автоматизма, достичь высочайшего уровня сплоченности. Все мы понимаем, что все, чему мы научимся сейчас, поможет нам качественно уничтожать врага и при этом избегать потерь среди собратьев, – подытожил командир отделения.

Также отметим, что во время подготовки морские пехотинцы овладевают не только британскими бронемашинами, но и другими образцами вооружения и военной техники, которые поступают к нам из-за рубежа.

Источник и фото: «Армія Inform»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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