Одесские мансы: в Одессе матрос менял наркотики на нелегальное оружие

За 100 граммов амфетамина военнослужащему незаконно продали 10 пистолетов Макарова, еще 250 граммов наркотического вещества он должен был передать в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По их информации, 36-летний военнослужащий был задержан во время обмена 100 граммов наркотического вещества на десять пистолетов Макарова. Как выяснили правоохранители, старший матрос должен был передать по предварительной договоренности еще 250 граммов в ближайшее время.

Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Противоправные действия злоумышленника задокументировали детективы следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с военнослужащими Главного управления военной контрразведки ДКР СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины. Все изъятое направлено на экспертизу.

Следствие продолжается. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: ГУНП в Одесской области