Одесские художники сожгли многоэтажку на склонах бульвара Жванецкого (фото, видео)

Необычная инициатива творческих активистов города называлась «Дары Пометею». Ее суть, по словам, авторов, это «рефлексия на массовые незаконные застройки города».

Сжигаемый «небоскреб», вернее, его макет, был изготовлен самими художниками.

— Все происходящее — констатация, что город погружается в средневековую культурную парадигму: у разных слоев общества — разные морально-этические нормы. Прометей похитил для людей огонь, который помог человеку выжить. Однако со временем, используя его дар, человечество превратилось из части природы в ее эксплуататора, — сообщает по этому поводу Кирилл Бондаренко.

Место осуществления проекта выбрано не случайно: оно, как считают художники, является примером того, как разные культурно-этические нормы позволяют слою «небожителей» решать, что лучше для города, не обращая внимание на мнения других групп горожан.

О том, как это происходило — на видео:

Эфир с проекта ,,Дары Прометею,, Опубликовано кириллом бондаренко Среда, 23 декабря 2020 г.

Фото и видео Кирилла Бондаренко