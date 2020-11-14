Одесские художники и поэты объединяются для помощи «тяжелым» больным с COVID-19

Одесские художники и поэты создали в соцсетях онлайн-платформу «Art and breathing. Мистецтво та дихання» для помощи тяжелобольным пациентам с коронавирусом, нуждающимся в кислородных концентраторах.

Как сообщает «Думская», инициатором создания художественной группы в Facebook стала одесская художница Мария Мостовчук. Она же организовывала в 2014-2015 годах благотворительные аукционы для помощи раненым бойцам АТО, которые поступали в одесский госпиталь.

Как рассказала художница, новая платформа создана для художников, поэтов, литераторов, фотографов, а также для почитателей их творчества. В основе творческого движения – поддержка и благотворительность в условиях пандемии и сотрудничество с одесским волонтерским фондом «Корпорация Монстров».

«Мы создаем художественные мероприятия, чтобы привлечь одесситов к проблеме взаимопомощи тяжелобольным COVID-19 в этот сложный период жизни. Творцы выставляют на продажу свои работы с тем, чтобы потом передавать средства в фонд «Корпорация Монстров» для закупки кислородных концентраторов, в которых сейчас так нуждаются люди, болеющие с серьезными осложнениями», — поделилась Мария Мостовчук.

Несмотря на то, что движению буквально два дня, многие художники уже выставили на продажу свои работы — большинство из них готовы всю заработанную сумму перечислить в волонтерский фонд на покупку концентраторов, не оставляя себе даже денег на расходы — краски, холсты, кисти и т.д.

В дальнейших планах участников объединения – выставки работ, перформансы, литературные вечера и даже показ мод в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции.

На фото: репродукция Марии Мостовчук «Горизонты», Думская