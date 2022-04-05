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Одесские дети распродают свои игрушки, чтобы помочь армии

Одесские дети распродают свои игрушки, чтобы помочь армии

Четверо школьников в течение трех недель проводят благотворительную ярмарку на одном из перекрестков города, на которой продают игрушки.

Дети собирают средства на армию и для переселенцев. Для этого они продают свои игрушки.

Евгении 9 лет. Вместе с Матвеем они принесли свои игрушки, которыми играли до недавнего времени. На банке, из которой сделали копилку, надпись: «На бронежилеты нашим защитникам». Прохожие бросают туда купюры и монеты.

— Мы собираем деньги и передаем на армию. Сейчас в нашей стране война, а мы хотим, чтобы Украина скорее одержала победу над Россией. Мы собираем не только на бронежилет, но в целом на армию и переселенцев. Отдаем деньги нашим мамам, а они уже отдают волонтерам, – рассказала девочка.

Свою благотворительную ярмарку школьники устроили поблизости к своим домам. Дети выходят на нее после обеда, когда заканчивается дистанционное обучение в школе.

— Но выходные мы тоже берем, чтобы отдохнуть, — говорит Матфей. И добавляет, что в случае воздушной тревоги, быстро бегут к укрытию.

Родители школьников тоже занимаются волонтерством: плетут маскировочные сетки и кикиморы.

Александра, мама Евгении, рассказала, что сначала дети тоже помогали с сетками, резали ткань на полоски, но потом придумали продавать игрушки.

— Мы их не заставляем, они сами хотят и ходят. Один человек, который работает на Седьмом километре, дал детям немного новых игрушек, но это было в начале – они их уже продали. И принесли свои игрушки на продажу, теперь с ними стоят, – говорит Александра.

 

Вырученные деньги распределяют на разные нужды: собирают на бронежилет, на изготовление «кикимор», часть отдают на помощь переселенцам, которым занимается Карина, мама Матвея.

 

Источник: Суспільне. Одеса

Фото: Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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