Одесские депутаты проедутся в пригородных автобусах, чтобы проверить качество их работы

Пассажиры в Одесской области постоянно жалуются на некачественное обслуживание на пригородных маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
В связи с этим работу автоперевозчиков в регионе проверит областная комиссия по вопросам транспорта.
Для этого депутаты, входящие в состав комиссии, хотят лично проехаться в пригородных автобусах. Посмотрят, как выполняются условия договора на перевозки, а также проверят санитарное состяние транспорта.
В частности, проверят перевозчиков на маршрутах:
- № 25 Одесса – Черноморск;
- № 75 Одесса – Теплодар;
- № 570 Одесса – Черноморское и Одесса – Прилиманское.
Фото: vi.ill.in.ua
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