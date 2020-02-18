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Новости Одессы и Одесской области

Одесские депутаты проедутся в пригородных автобусах, чтобы проверить качество их работы

Одесские депутаты проедутся в пригородных автобусах, чтобы проверить качество их работы

Пассажиры в Одесской области постоянно жалуются на некачественное обслуживание на пригородных маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В связи с этим работу автоперевозчиков в регионе проверит областная комиссия по вопросам транспорта.

Для этого депутаты, входящие в состав комиссии, хотят лично проехаться в пригородных автобусах. Посмотрят, как выполняются условия договора на перевозки, а также проверят санитарное состяние транспорта.

В частности, проверят перевозчиков на маршрутах:

  • № 25 Одесса – Черноморск;
  • № 75 Одесса – Теплодар;
  • № 570 Одесса – Черноморское и Одесса – Прилиманское.

Фото: vi.ill.in.ua

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