Опасаются тоталитарного режима: одесские депутаты не хотят принятия законопроекта “об объединении громад”

На внеочередном заседании облсовета политики проголосовали за обращение в Верховную Раду и Кабинет Министров о снятии с повестки дня парламентариев рассмотрение законопроекта №2189. Они считают, что данный законопроект не упростит процедуру объединения, а сделает ее более жесткой, что приведет к тотальной централизации власти.

Подобные прогнозы высказали участники 29-го внеочередного заседания Одесского областного совета. Так, депутат от округа №29 Виталий Саутенков заявил, что нынешняя редакция законопроекта №2189 «О внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных громад» может привести к тоталитарному режиму.

Он отметил, что в предыдущей редакции закона было предусмотрено, что перспективный план объединения разрабатывает обладминистрация, согласовывает облсовет, и только потом утверждает правительство. А если законопроект примут в нынешней редакции, то облсовет исключат из этого перечня.

– Насколько чиновники в Киеве могут быть в курсе того, как правильно объединять громады? Объединенные территориальные громады должны образовываться по принципу желания сельских советов, утверждения областным советом, и только так мы сможем соблюсти принцип конституционности, – сказал Саутенков.

– Сегодня Верховная Рада рассматривает конкретный законопроект, который предусматривает изъятие областных советов с процесса создания громад. Я думаю, что это абсолютно неправильно. Зачем изымать из процесса областные советы? Причем остаются государственные областные администрации и дальше Кабинет Министров. Получается, что вся ситуация загоняется под исполняющую ветвь власиь, – считает депутат Алексей Гончаренко.

Высказали свое недовольство еще несколько депутатов, а потом приступили к голосованию. Воздержалось лишь пару человек, а подавляющее большинство нажали зеленую кнопку в пользу обращения к Верховной раде и Кабмину против рассмотрения законопроекта о добровольном объединении территориальных громад.

Фото: portalpozyczek.pl

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