Одесские центры админуслуг выходят из карантина: что изменится после 11 мая

Одесские административные центры начинают постепенно выходить из карантина и снова расширяют перечень своих услуг.
Так, с 11 мая возобновляется прием документов от предпринимателей на получение административных услуг и разрешительных документов.
Стоит напомнить, что вовремя карантина ЦАУ работают: понедельник-четверг – с 9.00 до 16.45; пятница – с 9.00 до 15.45.
При этом с 9 по 11 мая включительно в центрах выходные. Уже с 12 мая учреждения будут функционировать в штатном режиме.
Все приемы осуществляются по предварительной записи, через:
· телефон – 15-35 или 705-55-55
· сайт – cnap.odessa.ua
· электронную почту – dnap@omr.gov.ua
· страницу Департамента предоставления административных услуг в facebook
Напомним, ранее мы писали о том, какие услуги предоставляют городские ЦАУ на карантине.
Фото: Одесса – Comments.UA