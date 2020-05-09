Одесские центры админуслуг выходят из карантина: что изменится после 11 мая

Одесские административные центры начинают постепенно выходить из карантина и снова расширяют перечень своих услуг.

Так, с 11 мая возобновляется прием документов от предпринимателей на получение административных услуг и разрешительных документов.

Стоит напомнить, что вовремя карантина ЦАУ работают: понедельник-четверг – с 9.00 до 16.45; пятница – с 9.00 до 15.45.

При этом с 9 по 11 мая включительно в центрах выходные. Уже с 12 мая учреждения будут функционировать в штатном режиме.

Все приемы осуществляются по предварительной записи, через:

· телефон – 15-35 или 705-55-55

· сайт – cnap.odessa.ua

· электронную почту – dnap@omr.gov.ua

· страницу Департамента предоставления административных услуг в facebook

Напомним, ранее мы писали о том, какие услуги предоставляют городские ЦАУ на карантине.

Фото: Одесса – Comments.UA

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