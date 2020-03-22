Как работают коммунальные службы Одессы в карантин?

В связи с введением в Одессе карантина, личный прием граждан в отделениях коммунальных служб приостановлен. Передача показаний счетчиков и другие вопросы в этот период необходимо решать дистанционно.

Газовая служба

По всем вопросам относительно расчетов за потребленный газ обращаться по телефонам контакт-центра компании «Одессагаз-Поставка»:

0 (800) 20-10-04, (093) 170-36-66 (066) 900-12-52, (095) 930-02-19, (095) 930-03-31; (095) 930-01-95, (095) 930-02-46;

передать показания можно также с помощью Viber и Telegram;

письменные обращения направлять на почтовый адрес компании: 65025, г. Одеса, ул. Приморская, 47/1 или по электронной почте — mailbox@gazpostach.od.ua.

«Одессаоблэнерго»

Для того чтобы воспользоваться дистанционными сервисами, вы можете:

написать в Telegram, Viber;

осуществить услуги на сайте oblenergo.odessa.ua;

позвонить в контакт-центр по телефонам: (095) 750-90-90, (068) 750-90-90 или (048) 752-90-90;

направить обращение по электронной почте — call-center@oblenergo.odessa.ua;

обратиться на страницу «Одессаоблэнерго» в Facebook.

ВНИМАНИЕ: если ваш вопрос все-таки требует письменного обращения и не может быть решен дистанционно, можно оставить письмо в ящиках для корреспонденции в вашем обслуживающем РЭС.

«Инфоксводоканал»

В данный период работа отделений компании максимально перенесена на удаленный режим работы. Однако, в случае острой необходимости личный прием граждан в «Инфоксводоканале» будет осуществляться, но по всем правилам карантина. Это значит, что в абонотделы компании нужно приходить в маске и пройти дезинфекцию.

Контакты для удаленных обращений:

личный кабинет на сайте infoxvod.com.ua;

круглосуточная консультация по телефонам: (048) 705-55-05, (048) 780-55-05, (068) 905-55-05, (093) 170-01-55, (066) 905-55-05;

электронная почта: ovs@infoxvod.com.ua.

Телефонный режим повсюду

Кроме коммунальных компаний, ограничили личный прием граждан и в других службах.

Главное управление полиции в Одесской области приостанавливает прием граждан. Это касается и территориальных отделений полиции. Обращения можно направлять в письменном виде.

Консультации в телефонном режиме проводят и в отделах Службы по делам детей Одесского городского совета: (048) 724-80-54, (048) 753-14-41.

Как в карантин работают центры админуслуг?

Во всех Центрах административных услуг города Одессы работа во время карантина ведется в обычном режиме. Однако обслуживать граждан будут только при наличии у них медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

Чтобы проконсультироваться или записаться на прием, рекомендуется предварительно звонить по номеру — 15-35 или (048) 705-55-55 (бесплатно). Одесситы с ограниченными возможностями могут воспользоваться сервисом на дому — «Доступные админуслуги».

Адреса районных ЦАУ:

В «Новой мэрии»

Адрес: ул. Косовская, 2-д.

В Киевском районе

Адрес: ул. Академика Королева, 9.

В Малиновском районе

Адрес: ул. Генерала Петрова, 22.

В Суворовском районе

Адрес: пр. Добровольського, 106.

Время работы ЦАУ:

Понедельник, среда, пятница, суббота — с 9.00 до 16.45; вторник, четверг — с 9.00 до 20.00; воскресенье — выходной.

Выдача документов: понедельник, среда, пятница, суббота — с 10.00 до 16.00; вторник,

Фото: vyksavkurse

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