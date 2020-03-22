fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как работают коммунальные службы Одессы в карантин?

Как работают коммунальные службы Одессы в карантин?

В связи с введением в Одессе карантина, личный прием граждан в отделениях коммунальных служб приостановлен. Передача показаний счетчиков и другие вопросы в этот период необходимо решать дистанционно.

Газовая служба

По всем вопросам относительно расчетов за потребленный газ обращаться по телефонам контакт-центра компании «Одессагаз-Поставка»:

  • 0 (800) 20-10-04, (093) 170-36-66 (066) 900-12-52, (095) 930-02-19, (095) 930-03-31; (095) 930-01-95, (095) 930-02-46;
  • передать показания можно также с помощью Viber и Telegram;
  • письменные обращения направлять на почтовый адрес компании: 65025, г. Одеса, ул. Приморская, 47/1 или по электронной почте — mailbox@gazpostach.od.ua.

«Одессаоблэнерго»

Для того чтобы воспользоваться дистанционными сервисами, вы можете:

  • написать в Telegram, Viber;
  • осуществить услуги на сайте oblenergo.odessa.ua;
  • позвонить в контакт-центр по телефонам: (095) 750-90-90, (068) 750-90-90 или (048) 752-90-90;
  • направить обращение по электронной почте — call-center@oblenergo.odessa.ua;
  • обратиться на страницу «Одессаоблэнерго» в Facebook.

ВНИМАНИЕ: если ваш вопрос все-таки требует письменного обращения и не может быть решен дистанционно, можно оставить письмо в ящиках для корреспонденции в вашем обслуживающем РЭС.

«Инфоксводоканал»

В данный период работа отделений компании максимально перенесена на удаленный режим работы. Однако, в случае острой необходимости личный прием граждан в «Инфоксводоканале» будет осуществляться, но по всем правилам карантина. Это значит, что в абонотделы компании нужно приходить в маске и пройти дезинфекцию.

Контакты для удаленных обращений:

  • личный кабинет на сайте infoxvod.com.ua;
  • круглосуточная консультация по телефонам: (048) 705-55-05, (048) 780-55-05, (068) 905-55-05, (093) 170-01-55, (066) 905-55-05;
  • электронная почта: ovs@infoxvod.com.ua.

Телефонный режим повсюду

Кроме коммунальных компаний, ограничили личный прием граждан и в других службах.

Главное управление полиции в Одесской области приостанавливает прием граждан. Это касается и территориальных отделений полиции. Обращения можно направлять в письменном виде.

Консультации в телефонном режиме проводят и в отделах Службы по делам детей Одесского городского совета: (048) 724-80-54, (048) 753-14-41.

Как в карантин работают центры админуслуг?

Во всех Центрах административных услуг города Одессы работа во время карантина ведется в обычном режиме. Однако обслуживать граждан будут только при наличии у них медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

Чтобы проконсультироваться или записаться на прием, рекомендуется предварительно звонить по номеру — 15-35 или (048) 705-55-55 (бесплатно). Одесситы с ограниченными возможностями могут воспользоваться сервисом на дому — «Доступные админуслуги».

Адреса районных ЦАУ:

В «Новой мэрии»

Адрес: ул. Косовская, 2-д.

В Киевском районе

Адрес: ул. Академика Королева, 9.

В Малиновском районе

Адрес: ул. Генерала Петрова, 22.

В Суворовском районе

Адрес: пр. Добровольського, 106.

Время работы ЦАУ:

Понедельник, среда, пятница, суббота — с 9.00 до 16.45; вторник, четверг — с 9.00 до 20.00; воскресенье — выходной.

Выдача документов: понедельник, среда, пятница, суббота — с 10.00 до 16.00; вторник,

Фото: vyksavkurse

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить