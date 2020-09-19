Одесские больницы получили 1,8 млрд грн от НСЗУ

С апреля по сентябрь по Программе медицинских гарантий больницы Южного региона на борьбу с COVID-19 получили 257 млн грн. Всего за этот период специализированным медучреждениям перечислили 3,5 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов.

Договоры с НСЗУ заключили 218 больниц Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Общая сумма контрактов – 6,34 млрд грн. В Одесской области таких заведений 110, и получили они около 1,8 млрд грн. Больше всего денег выплатили Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – более 266 млн грн.

Лидером по оказанию медпомощи больным с COVID-19 является Одесская область. При этом из-за нарушения клинического маршрута таких пациентов некоторые больницы региона оказываются переполненными.

«В Одесской области самая высокая интенсивность работы коек в больницах, оказывающих помощь при коронавирусе. Некоторые больницы стремились получить дополнительные деньги по контрактам за COVID-19, но пациентов они брать не хотят. В частности, на местном уровне изменяются маршруты пациента: к одним везут, к другим – нет. Это нарушает принцип экстерриториальности оказания помощи пациентам с COVID-19. Поэтому местные власти в регионах должны рационально сформировать маршрут пациентов с COVID-19 и обеспечить равномерную нагрузку на медицинские учреждения», – отметил Самофалов.

В Украине около 500 медучреждений получат с 1 апреля финансирование от НСЗУ на отложенных условиях. Из них – 88 в регионах, которыми занимается Южный межрегиональный департамент. В Одесской области – 41, Николаевской – 15, Херсонской – 32.

В большинстве случаев, выполнение отложенных требований не требует значительных вложений, это например аппараты для питания паллиативных больных, глюкометр или кардиограф.

Примерно половина учреждений здравоохранения, были такие требования, уже сообщила об их выполнении. Однако есть и значительные проблемы, так 9 больниц в апреле не имели достаточного количества анестезиологов. На сегодня ни одна не подала соответствующие документы. А это требования основных пакетов – терапия и хирургия. Вообще же по пакетам терапии до сих пор не дали нам подтверждение о выполнении условий 11 заведений, а по хирургии – 23.

Эти больницы обязались в течение шести месяцев выполнить все требования НСЗУ, в частности быть обеспеченными соответствующим медоборудованием, квалифицированными специалистами. Этот срок истекает 30 сентября. Соответственно 1 октября, те заведения, которые не выполнили условия не получат оплаты за пакетом. Здесь следует понимать, что это не значит, что больница потеряет полностью договора с НСЗУ, просто по соответствующему пакету будет прекращена выплата к выполнению заведением отложенных требований. ”

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