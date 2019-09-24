Одесские больницы готовы к отопительному сезону

Большинство медицинских учреждений города получили акты о готовности к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на балансе городского департамента здравоохранения 97 систем центрального отопления, из них 95 систем уже получили акты о готовности к отоплению медучреждений.

Кроме того, обеспечена работа автономных котельных, которые обслуживают городские больницы.

При этом в двух медучреждениях проходит капитальный ремонт — это амбулатория семейной медицины (Бугаевская, 46) и детское отделение стоматологической поликлиники №1 (Дегтярная, 17).

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